Raccolta rifiuti: il Tar conferma l'affidamento dell'appalto alla ditta Teorema

BRINDISI – Teorema resta al suo posto. Il Tar di Lecce (sezione seconda) ha respinto il ricorso presentato dalla Teknoservice di Torino contro l’affidamento del servizio di raccolta solidi urbani e di nettezza urbana per conto del Comune di Brindisi, alla società di Acquaviva delle Fonti, subentrata lo scorso 1 ottobre al precedente gestore (Ecotecnica). La sentenza è stata emessa dal collegio giudicante presieduto da Antonella Mangia (estensore Francesco Baiocco, referendario Nino Dello Preite), a seguito dell’udienza che si è svolta lo scorso 30 gennaio. La società ricorrente aveva chiesto l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della procedura per l’affidamento dell’appalto, da parte del Comune di Brindisi.

Il ricorso era stato depositato lo scorso luglio. Il 12 settembre Teorema ha proposto un ricorso incidentale. Il giorno successivo, la Teknoservice ha proposto un ricorso per motivi aggiuntivi.

La ricorrente ha contestato una serie di omissioni dichiarative di cui Teorema si sarebbe resa responsabile “e che avrebbero impedito alla stazione appaltante di formulare un giudizio di affidabilità dell’impresa ed eventualmente di disporne l’esclusione dalla procedura in argomento”. I legali della società piemontese hanno inoltre contestato la formulazione, da parte dell’aggiudicataria, “di un’offerta tecnica divergente dalle prestazioni minime previste dal capitolato speciale d’appalto con riferimento ad una pluralità di profili”.

Ma i giudici hanno bocciato tutti i motivi di ricorso. Per quanto riguarda le omissioni dichiarative, “non può ritenersi - si legge nella sentenza - che tali vicende dovessero essere dichiarate dalla Teorema in sede di gara, non costituendo oggetto di obbligo dichiarativo in capo alla medesima”.

Punto su punto vengono respinte anche le obiezioni sollevate dalla ricorrente rispetto alle prestazioni previste dall’offerta tecnica. Ad esempio Teknoservice ha obiettato “la previsione da parte dell’aggiudicataria di solo due mezzi lavastrade, anziché quattro”. Ma tale contestazione “è frutto di mere deduzioni - scrivono i giudici - che originano dalla descrizione generale, contenuta nella offerta tecnica, degli aspetti gestionali ed organizzativi non correlabili con il dato quantitativo assoluto di mezzi lavastrade da mettere a disposizione del servizio, e pertanto la censura resta in definitiva indimostrata”. È considerata frutto di “mere deduzioni” anche la contestazione “relativa alla violazione del piano industriale secondo il quale il servizio di lavaggio delle pavimentazioni in basolato deve effettuarsi con frequenza di giorni 7/7 mentre l’aggiudicataria ne prevederebbe la pulizia ad opera di 2 squadre con frequenza di giorni 6/7”.

Il tribunale amministrativo, dunque, respinge il ricorso introduttivo (depositato a luglio) e dichiara inammissibile quello per motivi aggiunti (depositato a settembre). Di conseguenza è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale (depositato da Teorema). Inoltre estromette per carenza di legittimazione passiva il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e condanna Teknoservice al pagamento delle spese di lite.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui