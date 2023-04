Sorpresi con un taser "stordente" vicino alla posta: denunciati tre brindisini

BRINDISI - Sabato scorso, 1 aprile, un auto con tre persone a bordo, ferma nei pressi di un ufficio postale della periferia della città, ha insospettito i poliziotti delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Brindisi.

Nella circostanza non è sfuggito l’atteggiamento dei tre occupanti dell’auto, poi risultati avere a carico alcune segnalazioni di polizia, tanto da indurre gli operatori della volante ad approfondire gli accertamenti.

L’intuizione investigativa si è rivelata propizia in quanto nell’abitacolo dell’auto, nello spazio compreso tra il blocco del freno di stazionamento e il sedile anteriore del passeggero, è stata rinvenuta una grossa torcia che, di fatto, era un taser capace di lanciare a distanza due elettrodi sviluppando una intensa scarica elettrica “stordente”.

Sempre nell’abitacolo è stato rinvenuto un secondo strumento analogo a quello appena descritto ma con minore capacità lesiva. Immediata è scattata la denuncia a carico dei tre brindisini per possesso ingiustificato per oggetti atti ad offendere. I taser rinvenuti sono stati sequestrati per essere messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria e non si esclude che, per le loro caratteristiche tecniche, possano essere considerati vere e proprie armi aggravando la posizione dei tre denunciati.