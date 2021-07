Ruba portafogli in un negozio: incastrata dalle telecamere

ERCHIE – Le telecamere non le hanno lasciato scampo. E’ stata identificata la presunta responsabile del furto di un portafogli avvenuto nei giorni scorsi in un negozio di casalinghi di Erchie. Si tratta di una 37enne di Erchie. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della locale stazione, a seguito della denuncia a carico di ignoti sporta dalla vittima, una 50enne di Torre Santa Susanna. La malcapitata aveva poggiato il portafogli con 50 euro in contanti e documenti vari su un ripiano del negozio. Approfittando di un momento di distrazione della donna, l’indagata si è impossessata del bottino e si è allontanata. I militari hanno immediatamente acquisito le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza del locale, che hanno consentito l’identificazione della responsabile. Questa è stata denunciata a piede libero per il reato di furto aggravato.