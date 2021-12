Vandalismo nel centro di Mesagne: al vaglio i filmati delle telecamere

MESAGNE - Danneggiamento di arredi urbani, cestini dei rifiuti e in alcuni casi anche di alberi, oltre a scorribande in bici. Personale della Polizia Locale di Mesagne sta visionando filmati e frame relativi ad alcuni atti di microcriminalità su beni pubblici segnalati da solerti cittadini ed accaduti presso la villa comunale e parco Potì. Alcuni anche nelle strette vie del centro storico.

L' obiettivo, fa sapere il comandante Tedoro Nigro, è cercare di risalire agli autori che, se pur minori on molti casi, spesso compiono scorribande nell' unico scopo di compiere danneggiamenti o comunque porre in essere tentativi gratuiti. Nel ringraziare tutti quei cittadini che amano la loro città, rispettandone e segnalando situazioni anomale, sottolineo che viene posto ogni sforzo professionale per risalire ad eventuali autori al fine di procedere come per legge”.

Utili, come più volte rimarcato dal sindaco Toni Matarrelli, che ne ha chiesto l'ulteriore ampliamento, sono le numerose telecamere sparse in più punti, non solo di aggregazione, del centro urbano cittadino di Mesagne. Ogni attività viene svolta in piena collaborazione von le forze di polizia dello Stato presenti sul territorio.