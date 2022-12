Tensione in piazza: calci a sedie e tavolini, fermato dai carabinieri

FRANCAVILLA FONTANA - Ha iniziato a danneggiare sedie, tavolini e arredo urbano: ha dato di matto in piazza Umberto I, a Francavilla Fontana. E' accaduto intorno alle 21 di oggi, lunedì 5 dicembre. L'uomo è stato anche "immortalato" da un video che gira nelle chat, come si evince dal frame pubblicato in apertura di questo articolo.

Il "protagonista" della vicenda è un 44enne di Francavilla Fontana. Ancora da chiarire le cause dei suoi gesti, ma chi si trovava in piazza ha pensato che fosse sotto effetto di bevande alcoliche. E infatti, erano presenti diverse persone in piazza durante l'accaduto. L'uomo ha iniziato a lanciare e rompere sedie e tavolini, oltre che arredo urbano.

Un altro uomo si è avvicinato, ne è nata una colluttazione. Subito sono arrivati i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, che, dopo qualche sua resistenza, hanno bloccato il 44enne, mentre l'altro si è dileguato. Le sedie e i tavoli sono di un locale, uno dei tanti della piazza. Il 44enne è stato portato in caserma. Sarà denunciato in base a reati che andranno definiti.