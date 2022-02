Tenta di demolire marciapiede per creare varco nell'area parcheggio: denunciato ristoratore

BRINDISI - Con martelli pneumatici tenta di demolire un marciapiede per creare un varco nell'area parcheggio adiacente la sua attività. Un cittadino lo nota e chiama la polizia. Un ristoratore di Brindisi è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

I fatti risalgono a domenica 30 gennaio, attorno alle 21.30 un automobilista ha notato un uomo che con ben due martelli pneumatici stava demolendo il cordolo di un marcipiede. Ha immediatamente richiesto l'intervento della polizia, sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi che ha colto l'uomo in flagranza. Da quanto ricostruito "Il ristoratore evidentemente aveva pensato di poter aprire in modo del tutto arbitrario un altro varco di accesso al parcheggio oltre a quello già esistente", si legge in una nota della questura "ma non aveva fatto i conti con il senso civico degli abitanti del quartiere e con la tempestività dell’intervento degli uomini della Volante giunti sul posto pochi minuti dopo la segnalazione pervenuta sulla linea di emergenza". Dell’accaduto è stato informato anche il Comune di Brindisi per l’adozione degli ulteriori provvedimenti di specifica competenza.