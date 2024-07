Tenta rapina a donna per strada, poi aggredisce carabinieri: arrestato

VILLA CASTELLI - Giovedì 27 giugno 2024 un 37enne è stato arrestato a Villa Castelli e deve rispondere delle accuse di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. F.R. - queste le iniziali dell'uomo - è stato arrestato in flagranza dai militari. L'interrogatorio di convalida si è svolto sabato 29 giugno, davanti al gip del tribunale di Brindisi. Accompagnato dal suo legale, l'avvocato Francesco Nigro, l'uomo ha fornito la propria versione. Il giudice ha convalidato l'arresto. Il 37enne resta in carcere.

Per quanto riguarda la dinamica dell'episodio, è stata ricostruita dai militari in questi termini: in orario serale, l'uomo si sarebbe avvicinato a una donna seduta sotto la veranda della propria abitazione, minacciandola di morte e strattonandola per farsi consegnare le chiavi della sua auto. Nonostante il rifiuto della vittima, il 37enne sarebbe riuscito ad accedere all'interno del veicolo, rovistando alla ricerca di denaro e oggetti di valore, per poi darsi alla fuga a piedi per le vie limitrofe non appena i familiari della donna, sentite le grida di aiuto, sono intervenuti in suo soccorso.

Poco dopo, i carabinieri, allertati telefonicamente dalla donna, hanno rintracciato l'uomo che avrebbe opposto resistenza, sferrando calci e pugni ai militari e mandando anche in frantumi uno dei finestrini dell'auto dell'Arma. Il 37enne è sato condotto presso la casa circondariale di Brindisi.

Articolo aggiornato alle 09:45 (interrogatorio di convalida)

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.