Armati di pistola tentano di assaltare portavalori ma i vigilantes li mettono in fuga

BRINDISI - Rapina fallita grazie al sangue freddo dei vigilantes nella mattinata di oggi, martedì 3 maggio, nella zona industriale di Brindisi dove due persone a bordo di una Fiat 500L di colore bianco hanno raggiunto un Portavalori della Sicuritalia Ivri che stava ritirando una sacca di denaro dal vicino "Cash and carry". Avevano il volto coperto e uno impugnava una pistola. Ma le guardie particolari giurate non si sono fatte intimorire: hanno estratto le armi in dotazione riuscendo a mettere in fuga i malfattori. Non sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. E' accaduto in via Alessandro Artom.

Sul posto si sono recate alcune pattuglie della Sezione volanti della Questura di Brindisi e i colleghi della Mobile che hanno ascoltato la testimonianza delle vittime e avviato le ricerche dei rapinatori. Da quanto si apprende nella giornata di ieri a Brindisi è stata rubata un'auto simile a quella utilizzata dai rapinatori.

Seguono aggiornamenti