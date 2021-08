Tentano furto di cavi di rame da impianto fotovoltaico ma arrivano i vigilanti

E' accaduto poco dopo la mezzanotte di ieri in contrada Notar Panaro a Mesagne, ladri messi in fuga da vigilanti

MESAGNE - Avevano già sfilato i cavi di rame dai pannelli e li avevano sistemati per poterli trafugare ma l'arrivo di una pattuglia della Vigil Nova ha fatto saltare i piani. Sono dovuti fuggire a mani vuote, infatti, i ladri che attorno alla mezzanotte di ieri (lunedì 9 agosto) hanno tentato un furto di rame in un impianto fotovoltaico sito in contrada Notar Panaro a Mesagne.

Quattordici minuti dopo la mezzanotte presso la sala operativa dell'istituto di vigilanza Vigil Nova è giunto un segnale relativo all'entrata in funzione del sistema di allarme. L'operatore ha notato all'interno del sito alcune persone con una torcia in mano che si aggiravano tra i pannelli. Ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto, i ladri sono fuggiti abbandonando la refurtiva che è stata interamente recuperata. Sul posto anche personale del commissariato di polizia di Mesagne.