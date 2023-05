Tentano il furto nell'ex Manifattura Tabacchi: individuati dai poliziotti

OSTUNI - Tentano il furto nell'ex Manifattura Tabacchi, ma vengono bloccati dagli agenti del Commissariato di Ostuni. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza della Città Bianca sono intervenuti nell'"Ex Manifattura Tabacchi", immobile in fase di ristrutturazione, poiché hanno notato movimenti sospetti.

Il tempestivo intervento degli agenti, diretti dal vice questore aggiunto Andrea Toraldo, ha consentito di sorprendere e bloccare sul posto delle persone che, dopo aver scavalcato il cancello pertinente all'area dei lavori, erano intente ad asportare e caricare su di un furgone vario materiale edile da cantiere (tavole, pale, parti di impalcatura, reti etc…), compreso un grosso quadro elettrico.

Pertanto, all'esito degli accertamenti svolti, sono stati arrestati due ostunesi, colti nella flagranza di reato di tentato furto aggravato in concorso, e indagato in stato di libertà per la stessa ipotesi di reato un terzo complice.

Dell'avvenuto arresto è stato immediatamente informato il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brindisi che, nella circostanza, ha disposto l'immediata liberazione dei due arrestati e la riconsegna all'avente diritto della refurtiva recuperata.

Nel corso dell'operazione di polizia si è proceduto, altresì, al sequestro amministrativo del veicolo per mancanza dell'assicurazione obbligatoria, al fermo amministrativo dello stesso mezzo per mancanza delle targhe e alla sospensione della circolazione poiché non in regola con la prescritta visita di revisione.