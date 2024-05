Individuato tra i sedili dell'auto che cercava di rubare: arrestato un 30enne

FASANO - Un 30enne di Cerignola, in provincia di Foggia, è stato arrestato in flagranza per il presunto tentativo di furto aggravato in concorso di un'auto: una Volkswagen Tiguan in sosta. È quanto accaduto la scorsa notte nel centro abitato di Fasano. Ad intervenire i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia.

Un uomo si aggirava nei pressi della portiera del veicolo, prima di darsi alla fuga dopo aver notato la presenza dei carabinieri. I militari hanno individuato - e poi identificato - il complice 30enne che tentava di nascondersi all'interno della Volkswagen, tra i sedili.

Nel corso dell'operazione è stata rinvenuta una centralina decodificata per autovetture, presumibilmente adoperata per avviare il veicolo da asportare. Sono tuttora in corso le indagini finalizzate a delineare l'identikit di tutti i responsabili.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui