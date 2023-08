Tentano di rubare in una villetta ma scatta l'allarme e arrivano i vigilanti

OSTUNI - Ladri in azione in una villetta di contrada Ramunno a Ostuni: il colpo non è andato a buon fine per l'entrata in funzione del sistema di allarme collegato con la sala operativa dell'istituto di vigilanza Securitas Puglia, attiva H24 per il monitoraggio di segnali di allarme e videosorveglianza. Nell'arco di pochissimi minuti sul posto si è recata una pattuglia già in servizio nella zona ma al loro arrivo i ladri erano già lontani. Avevano già rimosso una grata e danneggiato una finestra per accedere alla villa. Il rapido intervento, determinato dall'efficienza dei sistema di allarme e dalla celerità della pattuglia della Securitas, ha evitato conseguenze più gravi.