Tentata estorsione aggravata: pena ridotta in appello per Donatiello

Da cinque anni di reclusione inflitti in primo grado, la pena scende a quattro anni in appello. Il 63enne mesagnese Giovanni Donatiello doveva rispondere del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: per l'accusa aveva preteso una cifra che oscillava tra i 25 mila e i 60 mila euro da Pierluigi Chionna (45 anni, di Francavilla Fontana, residente a Oria, condannato a 16 anni di reclusione in appello, per altri reati, nel processo collegato, che in primo grado si era svolto con rito abbreviato). Tale cifra era ritenuta una "spartenza", ovvero una parte degli introiti illeciti di un consistente traffico di droga.

Ritenuto dagli inquirenti volto storico della Sacra Corona Unita, Donatiello ha ricevuto in appello anche uno "sconto" sulla multa, che da 2.500 euro scende a 2.400. Il dispositivo della sentenza è stato letto oggi, venerdì 12 luglio 2024, in aula presso la corte d'appello di Lecce. Il collegio giudicante era composto dal presidente Domenico Toni, dal relatore Luca Colitta, a latere Giuseppe Biondi. Era presente anche il procuratore generale Antonio Maruccia. Termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni.

Donatiello è difeso dagli avvocati Marcello Falcone e Dario Budano. "Cinque Lire" - questo il soprannome del 63enne mesagnese - era rimasto coinvolto, nel gennaio 2022, in un blitz eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Brindisi. Era l'operazione "Tackle". Il 13 settembre proseguirà, presso il tribunale di Brindisi, il relativo processo con rito ordinario. Quello stesso giorno sarà riunito un altro stralcio, riguardante Fabrizio Russo (47enne nato a Monopoli e residente a Oria), che deve rispondere della stessa imputazione di Donatiello. Quest'ultimo era uscito, dopo circa 30 anni, dal carcere nel 2018.

Russo, dichiarato latitante nel 2022, era stato arrestato il 6 dicembre 2023 nella sua abitazione, situata nella Città Federiciana. Per la Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Lecce è il referente oritano della Sacra Corona, legato al clan dei "mesagnesi". Assistito dall'avvocato Pasquale Annicchiarico, la posizione di Russo nel procedimento scaturito dall'operazione "Tackle" era stata "congelata" in virtù del suo passato stato di latitanza. Adesso, il procedimento a carico di Russo ha ripreso il suo corso.

L'inchiesta riguardava un presunto traffico di stupefacenti, perlopiù cocaina ed eroina. La droga dall'Olanda e dalla Turchia transitava, attraverso autobus e camion, a Oria per poi venire smistata in tutta la Puglia e in provincia di Reggio Calabria. Il traffico "appetibile", nella ricostruzione della Dda, avrebbe attirato le mire di Donatiello. Russo è colui che avrebbe materialmente minacciato Chionna, insieme ad altri soggetti, pistola in pugno. C'è da specificare che per il gip la presenza dell'arma non era provata.

