Tentata estorsione aggravata: processo in abbreviato per Donatiello

BRINDISI - Avrebbe preteso una somma ingente a titolo di "spartenza" dei guadagni di un traffico di droga, presunto giro smantellato dai militari della Guardia di Finanza di Brindisi con un blitz risalente al gennaio 2022. Per gli inquirenti quella pretesa si chiama "tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso". L'imputato è un nome noto del Brindisino. E' stato ritenuto per anni un esponente di spicco della Sacra Corona. Si chiama Giovanni Donatiello, oggi ha 62 anni ed è di Mesagne. I suoi legali, gli avvocati Marcello Falcone e Dario Budano, hanno optato per il rito abbreviato davanti al Tribunale di Brindisi. La disposizione dei giudici (presidente Maurizio Saso, a latere Ambrogio Colombo e Leonardo Convertini) risale all'udienza di oggi, mercoledì 22 marzo 2023.

Davanti al gup del Tribunale di Lecce, dove si è svolta l'udienza preliminare relativa a questo procedimento, era già stata avanzata la richiesta di rito abbreviato, condizionata all'acquisizione di una consulenza tecnica trascrittiva di parte relativa ad alcune intercettazioni e condizionata inoltre a una perizia della stessa. Ma il gup Alessandra Sermarini aveva rigettato la richiesta. Alcuni imputati erano stati rinviati dunque a giudizio, ma oggi per uno di loro - Donatiello, per l'appunto - la situazione processuale cambia. Niente processo con rito ordinario, come detto, ma in abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Altri imputati avevano comunque optato per il rito abbreviato, la sentenza era stata emessa il 21 gennaio 2023.

La prossima udienza che riguarda Donatiello, attualmente detenuto presso il carcere di Rovigo, si terrà il 29 marzo 2023. Il 62enne mesagnese era rimasto coinvolto nel blitz della Finanza che aveva portato a 23 arresti. Le indagini riguardavano un presunto traffico di stupefacenti, perlopiù cocaina ed eroina. La droga dall'Olanda e dalla Turchia transitava, attraverso autobus e camion, a Oria per poi venire smistata in tutta la Puglia e in provincia di Reggio Calabria. I reati ipotizzati, a vario titolo, nei confronti degli allora 45 soggetti coinvolti nelle indagini erano quelli di: traffico internazionale di stupefacenti, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni e armi da guerra, danneggiamento, violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e autoriciclaggio.

A Donatiello era stata contestata, dunque, la tentata estorsione, insieme ad altri soggetti. Il periodo di riferimento è aprile-maggio 2019. Come detto, gli inquirenti ricostruiscono un giro di droga non indifferente. Quest'ultimo implica denaro, tanto denaro. Per gli investigatori "Cinque lire", al secolo Giovanni Donatiello, all'epoca uscito di recente dal carcere, per il tramite del presunto reggente del gruppo mafioso operante a Oria, avrebbe preteso da chi quel giro lo avrebbe gestito, Pierluigi Chionna (44 anni, di Francavilla Fontana, residente a Oria, condannato a 18 anni di reclusione nel processo che si è svolto con rito abbreviato), la "spartenza", ovvero una parte degli introiti illeciti, una cifra che oscilla dai 25mila ai 60mila euro.

Ovviamente le richieste in quel mondo vanno per modi spicci: leggasi intimidazione derivante dal vincolo mafioso, più persone a "perorare la causa" e uso di armi, anche puntate alla testa, avevano ricostruito gli inquirenti. Ci sarebbero stati diversi incontri presso distributori di carburante. Chionna non avrebbe accettato le richieste e avrebbe chiesto protezione prima ai calabresi, poi a un altro gruppo, quello di Manduria. L'intervento di Walter Modeo (48 anni, di Manduria, anche lui condannato in abbreviato, a 8 anni di reclusione) risultò determinante. E altrettanto determinante fu l'intervento delle forze dell'ordine, in quanto sia Modeo che Chionna fuorono raggiunti, in momenti differenti ma di poco successivi ai fatti narrati, da ordinanze di custodia cautelare per altri episodi.

Il collegio difensivo: Marcello Falcone, Dario Budano, Michele Fino, Pasquale Annicchiarico, Nicola Quaranta, Aurelio Gironda Veraldi.