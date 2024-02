Tentata estorsione anche con armi ai danni di un imprenditore: tre arresti

MESAGNE - Ha subito una tentata estorsione e ha denunciato l'episodio alla polizia. In poco tempo gli agenti del commissariato di Mesagne hanno chiuso il cerchio e questa mattina, martedì 6 febbraio 2024, all'alba hanno arrestato tre persone. Stando a quanto accertato, la vittima, un imprenditore edile, è stato vessato per realizzare lavori edili, ma senza corrispettivo di denaro. La minaccia si sarebbe concretizzata anche con la presenza di armi da fuoco. Sono stati condotti in carcere Costanzo Franco (37 anni, nato a Manduria e residente a Villa Castelli), Samuele Chiloiro (20 anni, di San Marzano di San Giuseppe) e Fabio Belfiore (38 anni, di Francavilla Fontana).

Gli agenti del commissariato di Mesagne, diretto dal vice questore Giuseppe Massaro, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis. Le indagini, coordinate dalla procura di Brindisi, hanno ricostruito quanto subito dall'imprenditore edile: il presunto episodio estorsivo sarebbe nato dalla pretesa di compiere lavori presso la villa del 37enne Costanzo, situata in agro di Villa Castelli. I lavori, dal valore di circa 30 mila euro, non sono stati svolti per la ferma opposizione della vittima. La "causa", stando a quanto accertato, sarebbe stata perorata alla presenza di armi, per intimorire la vittima.

L'imprenditore si è rifiutato e ha deciso di denunciare. Le rapide indagini degli investigatori hanno portato alle richieste di misure cautelari del pm, accolte dal gip. Nei prossimi giorni gli indagati, assistiti dai propri legali, svolgeranno gli interrogatori di garanzia per chiarire eventualmente la propria posizione. Gli indagati sono stati divisi tra le case circondariali di Brindisi e Lecce. In una nota della questura di Brindisi si legge che "è stato anche avviato l'iter procedurale per l'emissione nei confronti degli stessi di idonee misure di prevenzione personale da parte del questore di Brindisi", Annino Gargano.

Nel dicembre scorso gli agenti del commissariato mesagnese si sono resi protagonisti in positivo di un altro episodio analogo, arrestando un operatore sanitario accusato di aver estorto 1.500 euro a un medico in servizio presso l'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. In quel caso l'arresto venne effettuato in flagranza.

