Automobilista si ferma per farlo passare e lui entra in auto e tenta di estorcergli 20 euro

CELLINO SAN MARCO - Un 26enne di Cellino San Marco domiciliato a Lecce, Andrea Taurino, è stato arrestato dagli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce, e posto ai domiciliari, per tentata estorsione. Vittima un 28enne leccese, ha tentato di farsi consegnare 20 euro.

I fatti si sono verificati la notte scorsa in viale dell'Università e si sono conclusi proprio vicino all'ingresso della Questura. Lì alcuni poliziotti hanno visto una Renault Megane arrestare la marcia e una persona abbandonare l’abitacolo e fuggire su viale Otranto. Sono riusciti a bloccare il fuggitivo e a ricostruire quanto accaduto poco prima.

Il conducente dell’auto, un 28enne leccese, mentre percorreva il vicino viale dell’Università, si era fermato in prossimità delle strisce pedonali per far passare una persona. Questi, però, invece di attraversare la strada, si era intrufolata nella sua auto dal lato passeggero. Gli aveva chiesto con fare minaccioso la somma di 20 euro e, dopo aver ricevuto un diniego, gli aveva strappato dalle mani il cellulare, continuando a minacciarlo e a chiedergli la somma di denaro per poter ottenerne la restituzione. Il conducente dell’auto, intuita la pericolosità del soggetto, aveva proseguito la marcia imboccando viale Gallipoli e quindi viale Otranto per raggiungere la Questura. Qui il malfattore, vistosi braccato, aveva aperto lo sportello dell’auto per fuggire, non prima di aver lanciato il cellulare addosso alla vittima e avergli sferrato un pugno in volto. La vittima ha riportato lesioni personali con prognosi di sette giorni.