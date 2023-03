Tentata estorsione alla festa del Casale, sorveglianza speciale per un condannato

BRINDISI - Prima è stata emessa la condanna, con rito abbreviato, a sei anni di reclusione, ora arriva la misura di prevenzione. Per il 46enne brindisino Cosimo Carrisi è stata applicata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora nel Comune di Brindisi, per la durata di quattro anni. Il Tribunale di Lecce, condividendo gli elementi raccolti con approfondita istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Brindisi, ha accolto la proposta formulata dal questore Annino Gargano, attestando l'estrema pericolosità sociale dell'uomo, ritenuto contiguo alla criminalità organizzata e riconducibile alla frangia brindisina della Sacra Corona Unita.

Il 10 settembre 2022 gli agenti della Questura di Brindisi arrestano due uomini. Sono Gennaro Di Lauro (44 anni) e Cosimo Carrisi (46 anni), entrambi brindisini. Stando alle accuse, i due avrebbero tentato di estorcere denaro e fatto pressioni sull'organizzatore della festa dell'"Ave Maris Stella" al Casale di Brindisi. E' un "arresto lampo". Le indagini sono state condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Brindisi, guidati dal vice questore Rita Sverdigliozzi, che hanno ricostruito la vicenda nei seguenti termini.

La festa del Casale, nel corso degli anni, viene organizzata proprio da Gennaro Di Lauro, che fa richiesta di autorizzazione al Comune e la ottiene. Nel 2022 si assiste a un cambiamento. Un giovanissimo brindisino ottiene i documenti necessari per l'organizzazione. Inizia a contattare gli ambulanti. Ma qualcuno contatta lui. Gennaro Di Lauro, con l'ausilio di Cosimo "Mino" Carrisi, avrebbe iniziato a tempestare di telefonate sia la giovanissima vittima, che i suoi stessi familiari. Le frasi pronunciate al telefono, oltre a essere "pittoresche", sono molto dirette.

Gli agenti della Mobile ascoltano e annotano. Gennaro Di Lauro avrebbe preteso che la vittima si togliesse di mezzo o, in alternativa, consegnasse 10 mila euro. Per gli inquirenti si configura il reato di "tentata estorsione". Ma non solo: l'impressione degli investigatori è che i due avessero "alle spalle" qualcun'altro, di molto pericoloso. Infatti a Di Lauro e Carrisi viene contestato anche il 416 bis, l'associazione mafiosa. I due, come detto, vengono arrestati. E davanti al Tribunale di Lecce si celebra il processo, con rito abbreviato.

Il 15 febbraio 2023, arriva il conto della giustizia. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale salentino, Angelo Zizzari, legge in aula il dispositivo della sentenza: quattro anni di reclusione per Di Lauro, sei anni per Carrisi. Il pm della Direzione distrettuale antimafia, Carmen Ruggiero, aveva chiesto sei anni per entrambi. E ora, per Carrisi, arriva anche la misura di prevenzione.