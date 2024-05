Tentata estorsione: arrestato. L'uomo attese la vittima su un albero

ORIA - Accusato di tentata estorsione, finisce in carcere. Aveva, tra l'altro, atteso la vittima appollaiato su un albero. Nel pomeriggio del 7 maggio 2024, i carabinieri della stazione di Oria hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce nei confronti di un 28enne del luogo che deve scontare il residuo di una pena di tre anni e tre mesi di reclusione per il delitto di tentata estorsione commessa a Oria nell'ottobre del 2012 nei confronti di un imprenditore agricolo.

Il giovane aveva fatto pervenire nella cassetta posta della vittima una lettera anonima manoscritta contenente una richiesta estorsiva pari a 50 mila euro, minacciandolo di danneggiargli l'auto e altri beni qualora non gli fosse stato consegnato il denaro richiesto in luogo, data, orari e modalità ben definite. Infatti, alla vittima era stato intimato di lasciare la somma richiesta all'interno di una borsa nei pressi di un distributore di carburanti in disuso.

L'imprenditore ha deciso quindi di denunciare ai carabinieri di Oria, guidati dal comandante Roberto Borrello, quanto stava subendo, temendo per la propria incolumità e per la sicurezza della sua azienda. I militari hanno avviato immediatamente le indagini, pianificando un servizio di osservazione che ha permesso di identificare l'autore della tentata estorsione. L'uomo, recatosi sul luogo dell'incontro in anticipo rispetto all'orario intimato, si era nascosto su un albero di ulivo e non appena la vittima era giunta sul posto, lasciando nel punto indicato una borsa, lo stesso se ne impossessava scendendo dall'albero per poi allontanarsi repentinamente a piedi.

I carabinieri, che avevano monitorato tutti i suoi movimenti, sono intervenuti bloccandolo prima che facesse perdere le proprie tracce, arrestandolo in flagranza di reato. Ora è arrivato il conto della giustizia. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi come disposto dall'autorità giudiziaria.