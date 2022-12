Tentata rapina con spari nella gioielleria: arresto lampo della polizia, in due nei guai

BRINDISI - Arresto lampo da parte degli agenti della Squadra mobile della questura di Brindisi per la tentata rapina perpetrata nella serata di sabato 3 dicembre, nella gioielleria Anna Longo sita sotto i portici di via Filomeno Consiglio a Brindisi. Si tratta dei brindisini G.S. 36 anni ed M.S. 26 anni, entrambi con precedenti di polizia. L'arresto è stato operato anche grazie alla reazione della vittima e di altri cittadini che sono riusciti a bloccare uno dei mafattori durante la fuga e consegnarlo alla polizia. Erano anche stati esplosi colpi di pistola.

I fatti

Secondo la ricostruzione degli agenti della Mobile, coordinati dal vice questore Rita Sverdigliozzi, e dai colleghi delle Volanti giunti sul posto subito dopo i fatti, i due uomini si sono presentati nel negozio di preziosi con il volto coperto da passamontagna e uno con pistola in pugno. L'addetta alle vendite ha subito tentato di fuggire, non riuscendoci. I due, infatti, probabilmente per essere agevolati nell’apertura della cassaforte e del registratore di cassa che custodiva i contanti, hanno inizialmente, dietro la minaccia della pistola, impedito l’allontanamento della donna, la quale, però, dopo interminabili attimi concitati, è riuscita a divincolarsi e attirare l’attenzione delle altre persone presenti in zona. Nel frattempo, uno dei due rapinatori si è dileguato a piedi disperdendosi nelle vie cittadine, mentre l’altro (G.S.), nel tentativo di guadagnare la fuga, è uscito all’esterno del locale commerciale e ha esploso alcuni colpi di pistola - successivamente rivelatasi una replica - provocando ulteriore sgomento e panico tra i presenti. Ma conto di non poter riuscire ad appropriarsi di oggetti preziosi e denaro, ha nuovamente tentato di scappare, incontrando però un nutrito gruppo di persone che lo ha di fatto trattenuto con ogni mezzo sino all’arrivo della polizia. Nel parapiglia generale ha riportato ferite che hanno reso necessario ricorrere alle cure del locale pronto soccorso.

L’attività di indagine della Squadra Mobile brindisina, avviata nell’immediatezza e protrattasi per tutta la notte, ha poi condotto all'identificazione, rintraccio e cattura del presunto complice. Alle prime luce dell’alba, nonostante le avverse condizioni climatiche e l’incessante pioggia, gli investigatori sono riusciti ad individuare la cascina sita in una zona impervia delle campagne leccesi dove l’uomo aveva trovato rifugio. "All’atto della perquisizione sono stati rinvenuti elementi gravemente indiziari che hanno poi contribuito, insieme alle altre evidenze raccolte, di attribuire all’uomo, con un elevato grado di probabilità, la partecipazione all’evento criminoso". Su disposizione della locale Procura della Repubblica i due sono stati associati presso la Casa Circondariale di Brindisi.

"L’intervento immediato delle Volanti della Questura di Brindisi - già dispiegate e potenziate nell’ambito di un più ampio dispositivo predisposto dal Questore, Annino Gargano, proprio in concomitanza delle festività natalizie al fine di prevenire ed eventualmente reprimere questa tipologia di reati predatori – nonché le capacità investigative e l’ottima conoscenza del territorio da parte degli uomini della locale Squadra Mobile, hanno consentito di acquisire, nell’immediatezza, gli elementi essenziali utili a dare impulso e direzione alla attività investigativa, neutralizzando di fatto un’azione portata avanti con sfrontatezza criminale da soggetti che ritenevano di poter agire indisturbati ed incuranti della grave turbativa arrecata alla serenità dei cittadini che, durante le festività natalizie, affollano le vie del centro".