Tentata rapina in una tabaccheria: carabinieri a lavoro

SAN MICHELE SALENTINO - I carabinieri di San Michele Salentino e i colleghi della compagnia di San Vito Dei Normanni sono impegnati nelle ricerche di due individui che attorno alle 19 di oggi, giovedì 26 gennaio, hanno tentato di assaltare la tabaccheria sita in via Tagliaferro a San Michele. Il colpo non è andato a buon fine. Da quanto si apprende sulla strada per Francavilla Fontana è stata trovata un'auto sospetta. Indagini sono in corso per accertare se vi sono collegamenti con la tentata rapina delle 19. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.