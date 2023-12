Condanna per tentata violenza sessuale: un uomo dai domiciliari al carcere

Doveva scontare un residuo di una pena complessiva pari a 7 anni di reclusione per tentata violenza sessuale. Un 60enne è stato condotto in carcere dai carabinieri. L’uomo era destinatario di un dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi. I fati in questione si sono verificati fra il2019 e il 2021. Il 60enne era già sottoposto alla misura dei domiciliari.

Il provvedimento restrittivo gli è stato notificato nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati, assicurare una cornice di serenità e incrementarne la percezione di sicurezza della cittadinanza anche in prossimità delle festività natalizie.

Un servizio straordinario si è svolto in particolare a Latiano, dove lo scorso week end i militari della compagnia di San Vito dei Normanni hanno impiegato diverse pattuglie lungo le vie e nelle piazze maggiormente frequentate, nonché in prossimità dei luoghi interessati dalla movida e degli istituti scolastici. Nel corso di tale servizio, sono stati sottoposti a controllo vari autoveicoli, diversi esercizi pubblici e identificate alcune decine di persone.

Sono stati denunciati in stato di libertà un 34enne e un 39enne, entrambi residenti a Mesagne, per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, perché, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di due coltelli. Sono stati segnalati amministrativamente due giovani, uno del luogo e l’altro residente a Mesagne, per detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish per uso personale.