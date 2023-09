Tentano di rubare un'auto al rione Commenda: due giovani bloccati dai carabinieri

BRINDISI – Sono entrati a bordo dell’auto ma non sono riusciti a metterla in moto. Poco dopo sono stati bloccati dai carabinieri. E’ andata male a due giovani brindisini che stanotte (giovedì 28 settembre) avrebbero tentato di rubare una Fiat 500 parcheggiata in via Imperatore Costantino, al rione Commenda. Si tratta del 24enne N.G. e del 23enne B.R. I due sono stati arrestati in regime di domiciliari.

L’episodio, da quanto appreso, si è verificato poco dopo l’una. Muniti di vari arnesi da scasso, i due avrebbero forzato la portiera lato guidatore e rotto il finestrino lato passeggero della Fiat 500. Poi avrebbero tentato di forzare il nottolino d’accensione e vincere le resistenze del bloccasterzo, ma l’antifurto ha avuto la meglio.

A quel punto hanno desistito e si sono allontanati. Ma proprio in quei frangenti transitava per le vie del rione Commenda un equipaggio dell'Arma. Alla vista della pattuglia, i giovani hanno imboccato una delle vie limitrofe, si sono liberaati degli arnesi da scasso e hanno tentato di nascondersi fra le auto in sosta. Ma i carabinieri li hanno individuati e bloccati nel giro di pochi minuti. A stretto giro sono stati recuperati anche un martello frangivetro e altri attrezzi che presumibilmente sarebbero stati utilizzati per commettere l’effrazione.

Dopo le formalità di rito, entrambi, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, sono stati sottoposti alla misura dei domiciliari per tentato furto. Difesi dagli avvocati Luca Leoci e Paolo Valzano, domani mattina saranno sottoposti a giudizio per direttissima.