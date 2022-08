Tentato furto nell'Eurospin, autore preso poco dopo dalla polizia

BRINDISI - Ladro in azione nella notte tra ieri e oggi, lunedì 8 agosto, nel discount Eurospin di via Monte Sabotino a Brindisi. Preso dalla polizia nell'arco di poche ore. Da quanto si apprende ha tentato di introdursi nei locali dopo aver infranto l'anta della porta-vetrata ma è rimasto ferito.

Le tracce di sangue lasciate sul posto con ogni probabilità hanno permesso ai poliziotti della Sezione volanti della questura di Brindisi, giunti poco dopo sul posto, di identificarlo.

Un tentativo di furto con analogo modus operandi si era già verificato lo scorso 26 luglio ai danni del supermercato Penny market situato in via Raffaello, al rione Sant’Elia. Anche in quel caso un ignoto malfattore si introdusse all’interno dell’attività commerciale dopo aver rotto la porta vetrata con un blocco di cemento, ma non riuscì a rubare nulla.

Vi sono delle analogie anche con il furto perpetrato all'alba di sabato (6 aggosto) all'interno del bar Betty, situato sul lungomare di Brindisi. La costante è infatti la rottura di una vetrata di ingresso.

