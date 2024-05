Tentato omicidio per un "chiarimento": presentata istanza di patteggiamento

OSTUNI - Potrebbe iniziare a definirsi la posizione processuale di Francesco Vasta (27enne residente a Taranto) e del 23enne Vincenzo Mario Mitrotta, accusati di tentato omicidio per un episodio che risale al 21 novembre 2023. La vittima è un 32enne fasanese. Il difensore di Vasta, l'avvocato Francesco Sabatelli, e il pm titolare del fascicolo, Mauron Gallone della procura di Brindisi, hanno trovato un accordo per il patteggiamento: quattro anni e dieci mesi. Sempre l'avvocato Sabatelli, insieme alla collega Mariangela Calò, hanno presentato istanza di rito abbreviato condizionato a perizia per quanto riguarda Mitrotta. Le istanze saranno valutate nelle prossime settimane dalla gup del tribunale di Brindisi Barbara Nestore. Vasta si trova ai domiciliari, Mitrotta ancora in carcere.

Il 5 gennaio 2024 il gip del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, su richiesta del pm Gallone, aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dei due indagati. Per quanto riguarda Mitrotta, non aveva convalidato il precedente fermo, eseguito il 3 gennaio. La notte del 21 novembre 2023 la vittima, dopo essersi recata da un parente medico a Pezze di Greco, venne curata al Perrino per una ferita al braccio. Le indagini dei carabinieri partirono subito dopo il ferimento. Dopo giorni di accertamenti e di riscontri incrociati, i militari fornirono una ricostruzione dell'accaduto.

Eccola: la futura vittima era a Ostuni, a bordo della propria auto. Nei pressi della caserma della guardia di finanza, accanto a un noto supermercato della Città Bianca, il fasanese incrociò un conoscente, individuato in Francesco Vasta, che si trovava a bordo di un'auto guidata da una terza persona, che verrà individuata in Mitrotta. I rapporti tra il fasanese e Vasta non erano cordiali, pare. Anzi, il primo sarebbe arrivato a schiaffeggiare il secondo, forse per questioni di denaro che riguardavano l'attività commerciale della fidanzata del fasanese. Quest'ultimo preferì allontanarsi, ma poco dopo, mentre era a bordo dell'auto, venne affiancato dai due ostunesi. Obiettivo: un chiarimento.

Le due auto si fermarono nella periferia di Ostuni, in uno spiazzo non molto distante dalla provinciale per Martina Franca. Vasta scese dall'auto, il fasanese si rifiutò. Vasta - è sempre la ricostruzione degli inquirenti - si voltò, estrasse una pistola e fece fuoco. Un colpo, in particolare, era indirizzato al volto, per fortuna non andò a buon fine. La vittima infatti riporterà una ferita all'avambraccio sinistro con prognosi di 15 giorni. "Parato" il colpo, il fasanese innestò la marcia e si dileguò. La vicenda ha avuto un altro strascico: il padre di Vasta, il 48enne Carmelo, il 6 gennaio è stato condotto nel carcere di Brindisi, a causa della sospensione dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Carmelo Vasta avrebbe rivolto alla sorella della vittima dell'episodio citato delle minacce.