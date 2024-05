Arresto lampo dopo l'omicidio, Siulp: "Plauso al commissariato di Mesagne"

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Siulp Brindisi a firma del segretario generale provinciale, Massimiliano cesario



Il Siulp di Brindisi, esprime un plauso e un ringraziamento a tutti i colleghi che, nella giornata del 26 maggio, hanno operato portando a compimento una brillante operazione di polizia giudiziaria nella provincia di Brindisi, che ha portato all’arresto immediato del presunto autore del tentato omicidio in danno di una donna. Tale attività investigativa conferma ed esalta l'alta professionalità, la passione e l'abnegazione che anima le donne e gli uomini della Polizia di Stato.

In particolare i poliziotti in servizio presso il commissariato di Mesagne, la Squadra mobile e la Polizia scientifica, i quali hanno risposto prontamente all’emergenza del loro ufficio, nonostante la ben nota carenza di personale esistente da molto tempo in questa provincia. Tale esempio certifica, ancora una volta, l’enorme sacrificio e il lavoro silenzioso che le poliziotte e i poliziotti a tutela della sicurezza collettiva.

Anche l’evento mondiale del G7, come si può immaginare richiederà grossi sacrifici ai professionisti della sicurezza e, come tutti i cittadini si aspettano loro non si sottrarranno, ma saranno al loro posto espletando il loro dovere per garantire la tenuta del sistema sicurezza.

