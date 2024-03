Terremoto giudiziario a Erchie: chiesto il rinvio a giudizio per otto imputati

ERCHIE - La Procura di Brindisi ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dell’ex sindaco, degli ex assessori e delle persone coinvolte nel terremoto giudiziario che ha scosso il Comune di Erchie. Gli imputati sono otto. Si tratta dell’ex primo cittadino, Pasquale Nicolì, degli ex assessori Vito Oronzo Bernardi, Pamela Melechì, Giuseppe Polito (ex vice sindaco) e Lina Ferrara, dell’ex responsabile dell’area tecnico amministrativa del Comune, Ciriaco Ciro Pasquale.

Oltre a questi, rischiano il processo anche il sociologo Leonardo Palmisano e Cosimo De Stradis, un 64enne di Erchie che risponde di un solo capo di imputazione, in concorso con Bernardi, per abbandono non autorizzato di rifiuti.

La richiesta di rinvio a giudizio è a firma dei pm Giovanni Marino e Pierpaolo Montinaro. Il gup Simone Orazio ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo 16 aprile. Fra i dieci soggetti individuati come persone offese vi è anche l’amministrazione comunale di Erchie, che dallo scorso 23 febbraio, a seguito dell'avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio comunale, scaturito dalle dimissioni degli ex amministratori, è guidato dal commissario straordinario Antonio Giaccari.

Le indagini condotte dai carabinieri della locale stazione e del Nor compagnia di Francavilla Fontana sono sfociate lo scorso 9 gennaio nell’emissione delle misure cautelari (successivamente revocate) degli arresti domiciliari a carico di Nicolì e di Vito Oronzo Bernardi e dell’obbligo di dimora nei confronti di Melechì e Ciriaco Ciro Pasquale. Gli altri imputati non sono mai stati sottoposti a provvedimenti restrittivi.

A vario titolo sono contestati i reati di concussione, atti persecutori, abuso d'ufficio, falsità ideologica, induzione indebita. Si procede anche per un presunto episodio di violenza sessuale di cui è accusato Bernardi. Nel procedimento sono confluite varie indagini su presunti illeciti commessi fra il 2020 e il 2022.

Nell’inchiesta è coinvolto, come detto, anche il sociologo barese Leonardo Palmisano. Questi è accusato di concorso anomalo in concussione insieme all’assessore ai Servizi sociali, Pamela Melechì, che con il sindaco Pasquale Nicolì avrebbe costretto “mediante minacce implicite di demansionamenti o atti vessatori” il segretario comunale a “dare indebitamente alla cooperativa Radici Future, legalmente rappresentata da Leonardo Palmisano” una utilità costituita dalla “gestione della biblioteca” del Comune attraverso “l’affidamento diretto”, a fronte di 12.289,28 euro, “oltre a quello derivante dal ritorno di immagine” relativo alla stessa gestione.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati: Cosimo Lodeserto, Gesualdo De Rinaldis, Egidio Albanese, Ottavio Martucci, Maria Pia Vigilante, Francesco De Rinaldis, Pasquale Fistetti.