Terremoto giudiziario a Erchie: revocati i domiciliari all'ex sindaco Nicolì

ERCHIE - A circa due mesi dagli arresti che hanno coinvolto membri dell'ex Amministrazione di Erchie e a un mese dalle sue dimissioni, torna libero l'ex sindaco Pasquale Nicolì. Era ai domiciliari dal 9 gennaio scorso, arrestato insieme all'assessore Vito Oronzo Bernardi. Era stato disposto invece l'obbligo di dimora per l'assessora Pamela Melechì (poi revocato) e per l'ex responsabile dell'area tecnico amministrativa del Comune, Ciriaco Ciro Pasquale. Sono tuttora indagati a piede libero anche l'ex vice sindaco Giuseppe Polito e l'ex assessora Lina Ferrara (come ricostruito in questo articolo).

Le indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore aggiunto Antonio Negro e dai sostituti Giovanni Marino e Pierpaolo Montinaro, avevano portato all'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip del tribunale di Brindisi Barbara Nestore. Il primo cittadino, in base alla legge Severino, era già stato sospeso dal prefetto. Il 23 febbraio sempre il prefetto di Brindisi, Michela La Iacona, aveva avviato la procedura di scioglimento del Consiglio comunale di Erchie. Nicolì durante l'interrogatorio di garanzia aveva respinto le accuse. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di concussione, atti persecutori, abuso d'ufficio, falsità ideologica, induzione indebita e anche di una violenza sessuale, questa contestata all'assessore Bernardi.

Su istanza del suo legale, l'avvocato Egidio Albanese, Pasquale Nicolì torna libero dunque su decisione del gip. Per il legale, con le dimissioni, sono venute meno le esigenze cautelari. Il sindaco si era dimesso scrivendo alcune parole per i suoi concittadini: "Sono dispiaciuto e rammaricato per avervi dato questa ulteriore delusione, che credo il tempo e la storia riscriveranno nella sua giusta dimensione, allorquando verrà alla luce la vera verità. Ci tengo tuttavia a farvi sapere, lo crediate o meno, che il mio unico intento è stato quello di attuare il cambiamento in tutti i settori del vivere civile e nell’organizzazione della macchina amministrativa, per renderla finalmente efficiente e dinamica e porla al servizio esclusivo della comunità. Purtroppo, però, così non è stato".

Tornando all'indagine, in 118 pagine la gip Nestore ha vagliato e ricostruito parte dell'operato dell'Amministrazione al "comando" di Erchie dal 2020 fino a due mesi fa. Il sindaco Pasquale Nicolì viene descritto come un uomo dall'azione energica, "incurante della necessaria separazione tra attività politica ed amministrativa", per usare le parole della gip. I vari episodi inquadrati nelle indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Erchie e dai colleghi del Nor della compagnia di Francavilla Fontana, hanno genesi diverse, in quanto gli inquirenti hanno riunito in un unico procedimento diverse vicende. Le indagini non si basano tanto sulle intercettazioni, che pure sono presenti, quanto su dichiarazioni di persone offese o terze e atti. Dopo aver escluso un complotto a fini politici, la giudice ha rilevato un quadro, al Municipio di Erchie, di "diffusa omertà".