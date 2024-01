"The Wolf": il caso della donna arrestata insieme a Lamendola senior

Vennero sorpresi dai carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni il 25 settembre 2023 in un trullo nelle campagne tra Cisternino e Ostuni. I militari cercavano lui, Cosimo Lamendola (51 anni, nato a Latiano, residente a Brindisi), trovarono anche lei. Ha 35 anni, è di origine rumena e residente a Ceglie Messapica. Venne arrestata con l'accusa di favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso e condotta presso il carcere di Lecce. Il 20 ottobre poi, i giudici del Riesame, su istanza del legale della donna, l'avvocato Danilo Cito, scarcerarono la 35enne ed esclusero l'aggravante mafiosa. Mentre su Cosimo Lamendola, e su altri 37 imputati, pende la richiesta di rinvio a giudizio della pm della Dda di Lecce Carmen Ruggiero, la posizione giudiziaria della donna appare differente.

L'operazione "The Wolf"

Un passo indietro. San Vito Dei Normanni, è il 18 luglio 2023 i carabinieri arrestano diversi presunti membri del clan Lamendola - Cantanna, ritenuto parte della frangia mesagnese della Sacra Corona Unita. Nell'ordinanza di custodia cautelare - le misure sono state richieste dalla pm Ruggiero - disposta dalla gip del Tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano compaiono i nomi del 35enne Gianluca Lamendola, il presunto boss del clan, e del padre Cosimo. Entrambi riescono a sfuggire agli arresti dei militari. Il primo verrà poi preso il 18 novembre a Corregio, in Emilia Romagna. E' la chiusura del cerchio dell'operazione "The Wolf", chiamata così perché spesso nei dialoghi intercettati dai carabinieri si faceva riferimento a un "Lupo" al quale si doveva fare attenzione. E Lupo era il nome di battaglia ai tempi della militanza nel Ros del tenente Alberto Bruno, fino a pochi mesi fa al comando del Nor della compagnia di San Vito Dei Normanni diretta dal capitano Vito Sacchi.

L'arresto in un trullo nelle campagne

Tornando a quel 25 settembre, i militari della compagnia sanvitese sorpresero a ora di pranzo Lamendola senior in compagnia della donna 35enne. Le pentole erano sul fuoco, ma i due non riuscirono a consumare il proprio pasto. All'interno del trullo vennero rinvenuti non solo gli effetti personali della coppia, ma anche cinque parrucche con differenti pettinature e tinte. Dovevano servire a Lamendola per non farsi riconoscere. Inoltre, un'altra sorpresa: in camera da letto era presente un armadio a rotelle che serviva a nascondere un altro vano. Tali accorgimenti sono serviti a ben poco. Poi, il 28 settembre la presunta favoreggiatrice venne interrogata dal gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza di reato eseguito nei suoi confronti. La donna, assistita sempre dall'avvocato Cito, si avvalse della facoltà di non rispondere.

Niente aggravante per il Riesame

Il legale della donna presentò istanza al Tribunale del Riesame. La relativa ordinanza risale al 20 ottobre 2023. I giudici Carlo Cazzella, Pia Verderosa e Giovanni Gallo disposero la scarcerazione della 35enne. E non ritennero sussistente l'aggravante mafiosa. Ora, i limiti edittali del favoreggiamento "semplice" non consentono l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere. Per questo la donna residente a Ceglie Messapica venne scarcerata. Per i giudici non esistevano concrete e attuali esigenze cautelari, escludendo dunque gli arresti domiciliari. A questo punto, per conoscere il futuro della posizione giudiziaria della donna occorre attendere l'esito delle indagini. Gli inquirenti richiederanno il suo rinvio a giudizio? E in questo caso, per loro sussisterà l'aggravante mafiosa? Se la risposta dovesse essere positiva, la posizione della 35enne dovrà essere valuta a Lecce, altrimenti a Brindisi.