Carabinieri sventano furto in due appartamenti: si cerca Bmw di colore scuro

Due furti in appartamento sventati dai carabinieri nella serata di oggi, venerdì 19 novembre, tra San Donaci e Cellino San Marco. Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini i carabinieri sono riusciti a giungere sul posto in tempi rapidi e i ladri non hanno potuto completare il colpo fuggendo a mani vuote. In entrambi i casi hanno agito con una Bmw 535 di colore scuro. I carabinieri si sono messi alla ricerca dell'auto riuscendo anche a intercettarla. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi senza risultato: i ladri sono riusciti a dileguarsi fuggendo in direzione Lecce. Per fortuna, però, le vittime non hanno subito grossi danni. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate sul tragitto dei malfattori. Indagini in corso