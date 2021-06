Topo d'appartamento incastrato dalle telecamere: denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - Un 19enne di Francavilla Fontana è stato denunciato dai carabinieri della locale compagnia per tentato furto in abitazione in concorso. Il furto risale alla tarda serata del 23 maggio. Il giovane, insieme ad altri due individui al momento ignoti, dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso dell’abitazione di un 44enne, ha tentato di appropriarsi di alcuni utensili posti nell’atrio, abbandonandoli subito dopo a causa del sopraggiungere del proprietario. La vittima non ha esitato a sporgere regolare denuncia. L’individuazione del responsabile è stata possibile in seguito all’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza a circuito chiuso.