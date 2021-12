Perde l'orientamento e vaga senza meta, anziano salvato dalla polizia locale

TORCHIAROLO - Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che ha avuto come protagonista un 88enne di San Pietro Vernotico, salvato da una pattuglia della polizia locale di Torchiarolo mentre vagava da alcune ore, senza una meta, in contrada Betta. L'anziano, secondo quanto riferito agli agenti, era uscito di casa nel pomeriggio ma si era perso, non riuscendo, così, a fare ritorno alla sua abitazione.

La segnalazione è arrivata alla centrale operativa dei carabinieri di Brindisi poco prima delle 21:30 di ieri sera, lunedì 6 dicembre 2021: dei ragazzi intenti a giocare a calcetto in un campetto in zona allertavano di una persona che vagava a piedi. Giunti sul posto, l'uomo è stato fatto salire sull'auto della polizia locale e riaccomapagnato a casa, a San Pietro Vernotico, dove, alla presenza degli agenti, ha chiamato la figlia per rassicurarla di essere rientrato a casa e di stare bene.