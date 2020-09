In automobile con cinque dosi di marijuana: 19enne fermato dai carabinieri

TORCHIAROLO - Fermato in auto con cinque dosi di marijuana nel centro abitato di Torchiarolo. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, un 19enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' accaduto ieri, 28 settembre, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, in una via del centro abitato. I militari hanno notato che il conducente di una Nissan Micra appariva nervoso. Hanno fermato l'autovettura e hanno riconosciuto il passeggero, già noto alle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Hanno proceduto a una perquisizione del veicolo e, sotto il sedile del passeggero, hanno rinvenuto un pacchetto di sigarette. Dentro c'erano 6,1 grammi di marijuana, suddivisi in 5 dosi. L'abitazione del 19enne non era lontana: la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, il giovane è stato rimesso in libertà.