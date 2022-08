Da Torchiarolo a Brindisi a piedi sulla superstrada: fermato dalla Polizia locale

TORCHIAROLO - Era partito da Torchiarolo a piedi per andare a Brindisi per fare una passeggiata, e seguendo le indicazioni stradali aveva imboccato la superstrada, la ss 613. Per fortuna alcuni automobilisti hanno immediatamente contattato Polizia Locale e Polizia stradale che lo hanno raggiunto e messo in sicurezza. Evitando conseguenze peggiori. Protagonista di questa vicenda un minorenne originario del Ghana ospite di un centro di accoglienza con sede a Torchiarolo. Da quanto si apprende il giovane aveva più volte espresso il desiderio di volersi spostare dal paese per andare a visitare qualche città. Gli operatori gli avevano più volte spiegato che per raggiungere i capolughi (sia Brindisi che Lecce distano circa 20 km da Torchiarolo) bisognava prendere i mezzi pubblici ma a quanto pare le indicazioni non sono state ben recepite così oggi, lunedì 29 agosto, il giovane si è incamminato verso Brindisi, a piedi. Senza avvisare gli operatori.

Per fortuna, gli automobilisti che lo hanno incontrato non hanno esitato a segnalare la sua presenza alle forze dell'ordine. Attorno alle 11.30 è stato raggiunto dagli agenti della Polizia locale di Torchiarolo, si trovava all'altezza dello svincolo per Torre San Gennaro, nei pressi del cavalcavia. Poco dopo è giunta una pattuglia della stradale. Il giovane è stato fatto salire in auto e accompagnato alla prima piazzola di sosta utile dove è stato raggiunto dagli operatori del centro.