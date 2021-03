Case mobili senza autorizzazione, scattano i sigilli

TORCHIAROLO - La polizia locale di Torchiarolo, questa mattina lunedì 22 marzo, ha sequestrato un terreno a lido Presepe, sul quale erano in corso lavori edili con la collocazione di case mobili senza alcuna autorizzazione.

Sul posto era presente una ditta intenta a realizzare un pozzo sorgivo per la cui attività sono in corso accertamenti presso la provincia di Brindisi. I proprietari, tutti residenti in provincia di Caserta,sono stati raggiunti dal provvedimento di sequestro tramite le forze dell'ordine territoriali.