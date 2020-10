Cocaina e marijuana negli slip e nell'auto: arrestati due uomini

TORCHIAROLO - I carabinieri della sezione radiomobile del Nor della compagnia di Brindisi, hanno arrestato, in flagranza di reato, Gianpaolo Elia, 19enne di Torchiarolo e Carlo Coviello, 43enne di Trepuzzi, provincia di Lecce, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, ieri notte, sabato 10 ottobre, durante un servizio di controllo della circolazione stradale, i due sono stati fermati dai militari mentre viaggiavano a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sottoposti a perquisizione personale e, anche, dell’auto, al 43enne Leccese sono stati sequestrati 40 involucri del peso complessivo di 12,80 grammi di cocaina nascosti sotto il sedile passeggero, un involucro di 1,77 grammi di marijuana nascosto, invece, nella tasca dei pantaloni oltre a 1.690 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita e materiale per il confezionamento. Al 19enne, invece, sono stati sequestrati due involucri di marijuana di 3,78 grammi, tre involucri di cocaina di circa un grammo nascosti negli slip indossati e 50 euro. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Il 19enne e il 43enne sono agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.