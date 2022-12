Torchiarolo, le guardie giurate sventano un furto al supermercato

TORCHIAROLO - L'intervento delle guardie giurato ha messo in fuga i malviventi che hanno tentato un furto notturno in un supermercato. E' accaduto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 dicembre, poco dopo lo scoccare della mezzanotte. Il supermercato preso di mira è il Briò di Torchiarolo. Tre individui hanno scavalcato la recinzione.

E' entrato in funzione il sistema di video sorveglianza collegato all'istituto di vigilanza Vedetta 2 Mondialpol. L'operatore quindi ha assistito alla scena e ha allertato due guardie in servizio nella zona, che hanno scongiurato il furto. I malfattori stavano provando a entrare nel deposito, ma l'intervento delle guardie ha scongiurato il tutto. In seguito sono anche intervenuti i carabinieri.