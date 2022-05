Frigo va a fuoco, cane muore asfissiato in un appartamento

TORCHIAROLO - L'odore di fumo ha subito allertato il proprietario che, insieme alla moglie, è riuscito a mettersi in salvo e chiamare i pompieri ed evitare il peggio: notte movimentata a Torchiarolo alle prime luci dell'alba di oggi (lunedì 16 maggio 2022). Intorno alle 4.40 i vigili del fuoco di Brindisi sono intervenuti per domare le fiamme partite, molto probabilmente, dal frigorifero in cucina, coinvolgendo tutta la stanza. I pompieri hanno circoscritto il focolaio ma il fumo aveva già invaso tutto l'appartamento. I coniugi sono riusciti a salvarsi ma, a causa delle inalazioni di fumo, il cane della coppia non ce l'ha fatta. L'abitazione è stata messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Donaci.