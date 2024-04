Fermato per strada e poi i controlli in casa: trovati quasi due chili di cocaina, arrestato

TORCHIAROLO - E' stato dapprima sorpreso per strada dai carabinieri. Poi la perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione. E ha avuto esito positivo. Il bilancio: quasi due chili di cocaina sequestrata e un uomo condotto presso la casa circondariale di Brindisi. L'operazione dei militari della stazione di Torchiarolo risale a sabato 20 aprile 2024. L'uomo fermato e poi arrestato è Daniel Tafuro, 36enne di Torchiarolo.

L'episodio si inserisce nelle attività di controllo del territorio operate dai carabinieri della stazione. Il 36enne è stato notato, a piedi, nei pressi di un'area dismessa. I militari hanno scorto anche una busta in mano all'uomo. Hanno approfondito con l'ispezione e, all'interno della busta, hanno trovato 430 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in quattro involucri.

A quel punto altri approfondimenti sono stati necessari. In un luogo in uso al 36enne è stato rinvenuto poco più di un chilo di cocaina, nascosto all'interno di una borsa frigo. Altri 420 grammi della stessa sostanza erano in una busta in cellophane. Presso la sua abitazione, poi, sono stati rinvenuti 51 grammi di "bianca" e vario materiale ritenuto utile per il confezionamento dello stupefacente. E ancora: contante, pari a 25 mila euro, suddiviso in banconote di vario taglio.

L'uomo è stato dunque arrestato in flagranza e condotto presso la casa circondariale di Brindisi, come detto. Nelle prossime ore è previsto l'interrogatorio di convalida davanti al gip.