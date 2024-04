Trovato con quasi due chili di cocaina: l'indagato resta in carcere

TORCHIAROLO - E' comparso ieri mattina (martedì 23 aprile 2024) davanti al gip il 36enne arrestato dai carabinieri della stazione di Torchiarolo perché trovato in possesso di quasi due chili di cocaina. L'arresto in flagranza risale a sabato 20 aprile. Il gip del tribunale di Brindisi ha confermato la misura custodiale: l'uomo dovrà rimanere in carcere.

Daniel Tafuro - questo il nome dell'indagato - è difeso dall'avvocato Andrea Capone. Il 36enne, durante l'interrogatorio di convalida, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato comunque dichiarazioni spontanee. Ha confermato gli addebiti, spiegando inoltre di attraversare, dal punto di vista personale, un momento particolarmente delicato.

L'uomo è stato fermato dai carabinieri mentre era a piedi, nei pressi di un'area dismessa. I militari, insospettiti, lo hanno perquisito e hanno trovato 430 grammi di cocaina, suddivisa in quattro involucri. Al quel punto hanno proceduto con gli approfondimenti. Una perquisizione domiciliare e controlli presso un altro luogo di sua pertinenza hanno permesso di trovare, alla fine, quasi due chili di "bianca".