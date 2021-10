Vende letto a 80 euro, incassa i soldi e non lo spedisce: denunciato

TORCHIAROLO - Ancora una truffa online. Questa volta, al centro della transazione con mancata consegna c'è un letto. I carabinieri della stazione di Torchiarolo, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 48enne di origine cinese, al momento irreperibile. L'uomo, dopo aver messo in vendita un letto su internet al prezzo di 79,99 euro, ha riscosso la somma richiesta mediante transazione bancaria, senza poi spedire la merce all'acquirente. Quest'ultimo, un 29enne del luogo, ha presentato denuncia-querela presso la stazione carabinieri di Torchiarolo.