Viola gli obblighi della sorveglianza speciale, denunciato

TORCHIAROLO - I carabinieri della stazione di Torchiarolo, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne del luogo, per violazione degli obblighi. L’uomo, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non si è presentato presso il comando Arma in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione personale cui è sottoposto, omettendo anche di comunicare telefonicamente l’oggettiva impossibilità.