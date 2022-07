Droga introdotta nel carcere di Brindisi: torna libero uno degli indagati

BRINDISI – Torna libero uno dei brindisini coinvolti nell’inchiesta su dei presunti tentativi di introdurre della sostanza stupefacente all’interno del carcere di Brindisi. Si tratta del 22enne Danilo Scapecchi. Il giovane, difeso dall’avvocato Giacomo Serio, era sottoposto alla misura dei domiciliari dallo scorso gennaio. Nella giornata di ieri (giovedì 28 luglio), il gup del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, ha accolto l’istanza di revoca dell’arresto depositata dal legale.

Oltre al 22enne furono arrestate altre 11 persone in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, su richiesta della locale Procura. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi, con la collaborazione degli agenti della Polizia penitenziaria della casa circondariale di via Appia, fra settembre 2020 e gennaio 2021.

Sono tre i tentativi di introduzione di droga in carcere sventati dalla penitenziaria. Il 3 dicembre 2020, venne sequestrata all’interno delle mura dell’istituto detentivo situato in via Appia un flacone di shampoo contenente 4,77 grammi di hascisc. Il 24 dicembre 2020, sempre all’interno delle mura di cinta, fu intercettato un pacchetto di sigarette contenente due involucri in cellophane con all’interno rispettivamente 3,96 e 4,06 grammi di hascisc, oltre a un terzo involucro di cellophane contenente 6,35 grammi di cocaina. Il 7 gennaio 2021, su segnalazione dei carabinieri, gli agenti ritrovarono un involucro in cui erano stati nascosti due microtelefonini cellulari e 29 grammi di hascisc.

Quasi tutti gli indagati saranno giudicati con rito abbreviato. La prossima udienza è prevista per il 6 settembre, quando si potrebbe avere anche la sentenza.