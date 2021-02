"La pistola non è mia": torna libero un uomo arresto per detenzione di armi

Il 69enne Emanuele Melechì ha dichiarando di non maneggiare armi dal lontano 1972 e che il garage dove è stata trovata l'arma non è suo, lo utilizza solo per il ricovero di attrezzi

TORRE SANTA SUSANNA - Rimesso in libertà il 69enne di Torre Santa Susanna Emanuele Melechì, arrestato nel pomeriggio di lunedì 8 febbraio scorso per detenzione abusiva di armi e munizioni. In un garage che utilizza, i carabinieri hanno trovato una pistola calibro 38 special con relativo munizionamento intestata a un uomo deceduto nel 1995. Era nascosta nei mattoni forati in un cellophane.

Melechì, affiancato dal suo legale di fiducia, l’avvocato Lucia Serena Missere, nell’ambito dell’interrogatorio di convalida dell’arresto, si è professato innocente, dichiarando di non maneggiare armi dal lontano 1972, quando svolgeva il servizio militare e che il revolver trovato dai carabinieri è stato occultato in quel garage da ignoti. Il magazzino, intestato a terze persone, lo utilizza solo per il ricovero di attrezzi.

L’arresto è stato convalidato ma non si è resa necessaria l’applicazione della misura cautelare dei domiciliari, anche per motivi legati all’età e ai precedenti penali “non gravi” (ha alle spalle una tentata truffa commessa nel 1993).