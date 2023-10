Torre San Gennaro: la strada cede nel solito punto, nonostante i lavori di riqualificazione

TORRE SAN GENNARO (TORCHIAROLO) - Ricompare la voragine in via Belvedere a Torre San Gennaro, marina di competenza del Comune di Torchiarolo, nonostante i recenti lavori di riqualificazione conclusisi a luglio scorso. Le opere, eseguite con metodologie d'avanguardia, non hanno retto al violento nubifragio abbattutosi nella serata di sabato 21 ottobre in alcune zone del Brindisino. Il primo della stagione. Come molti temevano, senza bisogno di essere esperti in materia, se non vengono eseguiti interventi in mare nessuna opera sulla terraferma può preservare i territori costieri.

La Polizia locale di Torchiarolo, diretta dal commissario Lorenzo Renna, ha nuovamente, per l'ennesima volta nel corso degli ultimi anni, transennato la zona. "Per cedimento sede stradale chiusa al transito veicolare via Belvedere nel tratto compreso tra via Napoli e via del Grecale".

Soldi pubblici, è proprio il caso di dirlo, buttati a mare. O almeno una parte di essi. Il progetto che ha portato alla riqualificazione del paesaggio costiero che ha interessato le marine di Torchiarolo, in particolar modo Torre San Gennaro e Lendinuso è costato milioni di euro. Avviato nel 2014, a luglio scorso ha visto la parola fine. Il cantiere è stato consegnato. Le marine hanno un nuovo look, che ha affascinato turisti e residenti. Ma più di qualcuno conoscendo le criticità del territorio ha storto il naso, attendendo la prima vera mareggiata, prima di applaudire le opere. La prova del nove.

Un accenno che i lavori, seppur eseguiti a regola d'arte, non avrebbero preservato il territorio dalla furia del mare c'è stato i primi di settembre scorso quando la prima mareggiata estiva ha divorato parte della spiaggia che costeggia piazzale Garibaldi, la stessa interessata dalle opere di riqualificazione. In quel caso si manifestò l'intenzione di ricollocare sulla sabbia i grossi blocchi di cemento che erano stati piazzati negli anni scorsi e rimossi quando il cantiere è stato chiuso. Ma tutto è rimasto com'era e ieri il colpo di grazia. Si è riaperta la voragine, questa volta nella nuova pavimentazione e il tratto di strada è stato transennato. Una scena che amareggia e sconforta chi vive la marina, chi ci lavora, chi la frequenta per vacanza e svago.

Il 10 ottobre scorso l'amministrazione comunale attraverso un post su Facebook aveva annunciato interventi in mare a Lendinuso. "In fase di avvio gli interventi di realizzazione delle barriere a difesa del litorale costiero di Lendinuso. I frangiflutti impediranno alla forza impetuosa delle onde marine di abbattersi sulla costa, allo scopo di salvaguardare infrastrutture ed abitazioni. Un'altra opera a garanzia della conservazione e dello sviluppo del nostro territorio". Nessun accenno per Torre San Gennaro.