Torre San Gennaro, vandalizzate le panchine installate sul lungomare

Accade in via del Maestrale. Sono state smontate, divelte o spostate. La scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, mercoledì 23 giugno

TORRE SAN GENNARO - A tutto c'è un limite. Rispondere con atti di vandalismo a interventi comunali che non si condividono è segno di inciviltà pura. Gran parte delle panchine installate sul marciapiede di via Del Maestrale a Torre San Gennaro, sono state smontate da vandali, gente che non ha a cuore la cosa pubblica. La scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, mercoledì 23 giugno: ad alcune sono stati smontati i bulloni che le fissano al suolo. Altre sono state divelte.

Vien da pensare che qualcuno le abbia spostate per usufruire dello spiazzo e poi le abbia rimesse a posto. La polemica sull'installazione di quelle panchine era nata proprio perchè era stata ridotta l'area di gioco. I bambini della zona negli anni passati si sono sempre divertiti in quella piccola area vista mare al riparo dalle auto. Quest'anno l'amministrazione ha voluto metterla a disposizione anche degli anziani installando più panchine del solito. Non tutti hanno condiviso questa scelta ma certamente smontarle non è la soluzione giusta. L'amministrazione ha provveduto a farle fissare nuovamente al suolo.