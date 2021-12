Compra un'aspirapolvere online ma è una truffa, denunciata una 34enne

TORRE SANTA SUSANNA - I carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna, a conclusione di attività d’indagine scaturita dalla querela presentata da un 59enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà una 34enne abruzzese per truffa. In particolare, la donna ha messo in vendita sulla piattaforma online “Facebook” un’aspirapolvere dyson, percependo dalla vittima l’importo pattuito tramite bonifico, senza spedire la merce.