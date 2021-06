Costretto a prelevare con il bancomat dei genitori: altri 4 indagati

TORRE SANTA SUSANNA - Ci sono altri quattro giovani coinvolti nella vicenda che ha visto, tristemente, coinvolto un 13enne di Torre Santa Susanna, il quale con ripetute minacce è stato costretto a prelevare, negli ultimi due anni, dal bancomat dei genitori circa 26mila euro. Si tratta di un 20enne, due 16enni e un 17enne, tutti residenti a Torre Santa Susanna denunciati dai carabinieri della locale stazione, al termine delle indagini. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà per estorsione continuata aggravata in concorso.

Lo scorso 9 giugno, già due 19enni erano finiti agli arresti e poi rimessi in libertà per la stessa vicenda. Il 13enne stanco di subire ripetute minacce, si era recato dai carabinieri insieme ad un familiare per sporgere denuncia. I carabinieri di Torre Santa Susanna, unitamente a quelli dell’aliquota operativa della compagnia di Francavilla Fontana, nel pomeriggio del 9 giugno, a seguito di un servizio mirato, avevano proceduto all'arresto dei due 19enni, incensurati, in flagranza di reato, ovvero mentre avveniva la consegna dei soldi. Fermati ammisero le loro responsabilità.