Fiamme e fumo nella notte: a fuoco una pizzeria

TORRE SANTA SUSANNA - Scoppi e fuoriuscita di fumo da una pizzeria: il rogo è scoppiato poco prima delle tre del mattino del 27 ottobre 2021, in via San Pancrazio a Torre Santa Susanna. La pizzeria era inattiva da qualche tempo. I vigili del fuoco di Francavilla Fontana, giunti sul posto, hanno domato l'incendio. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Le cause: probabilmente, un cortocircuito.

Intorno alle tre, come detto, i vigili del fuoco si sono attivati, dopo alcune chiamate. Hanno domato facilmente l'incendio. Intanto erano giunti anche i carabinieri della stazione di Torre, per accertamenti. Questi ultimi hanno ascoltato il proprietario dell'esercizio commerciale, che ha spiegato che la pizzeria era inattiva. I vigili del fuoco hanno rintracciato le cause: il rogo sarebbe scaturito da un quadro elettrico, per un cortocircuito.