Vandali in azione: a fuoco una palma della villa comunale

TORRE SANTA SUSANNA – A fuoco una palma ornamentale nella villa comunale, a due passi dalla caserma dei carabinieri. E' successo ieri sera (24 settembre) a Torre Santa Susanna. I vandali che hanno appiccato il fuoco, bruciando alcune sterpaglie per terra, non hanno avuto remore, nonostante la presenza delle forze dell'ordine poco lontano. Intorno alle 23.30 alcuni passanti hanno notato il fumo che proveniva dalla villa, hanno anche tentato di spegnere le fiamme con mezzi di fortuna. Purtroppo l'intervento è stato vano, il fuoco ha avuto la meglio e la palma ornamentale è stata avvolta dalle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati da una chiamata al 112, e i carabinieri, per le indagini di rito.

