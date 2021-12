Fiamme nella notte: incendio coinvolge tre auto

TORRE SANTA SUSANNA - Le fiamme hanno coinvolto tre autovetture, due sono andate distrutte. Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra sabato 25 e domenica 26 dicembre, a Torre Santa Susanna. L'incendio è divampato in via Galaso a Torre, in una zona centrale del paese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.

I mezzi coinvolti sono una Volkswagen Golf, una Fiat Panda e una Lancia Y. La Golf e la Panda, stando a quanto si apprende, sono andate distrutte nel rogo, mentre la terza è stata coinvolta parzialmente. I proprietari, capita la situazione, sono riusciti a spostarla. Completamente annerita la facciata delle abitazioni dove erano parcheggiate le auto. Intanto si indaga sulle cause del rogo, ancora da chiarire.